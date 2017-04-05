В Новосибирске запустили сайт для помощи предпринимателям

Предпринимательское чутье гораздо надежнее подкреплять точными расчетами. Лариса, как раз сейчас, анализирует спрос и предложение обоев .. в Краснодаре. Не выезжая при этом за пределы Новосибирска. И не заказывая маркетинговые исследования. Сэкономить время и деньги помогает — новый федеральный Интернет-портал — бизнес-навигатор.

Лариса Талышева, финансовый директор компании по производству обоев: «Нам надо оценить покупательскую способность, оценить риски, найти помещение. Сайт бизнес-портал МСП новый нам в этом поможет».

У портала есть и другие возможности.

Татьяна Целищева, корреспондент: «Например, меня заинтересовал сервис — “Рассчитай бизнес-план”. С учетом вашего стартового капитала и уровня конкуренции в той или иной сфере программа выдаст до 20 вариантов бизнес-плана. Причем бесплатно».

Правда, гарантии, что бизнес-план превратится в успешный бизнес — никто не дает. Новый ресурс, как фары у автомобиля, освещает дорогу в темноте, но от обязанности крутить руль и давить на педали, не избавляет. Цель — помочь предпринимателям перейти от идей к делу.

Александр Браверман, Генеральный директор Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (г. Москва): «Тогда мы расширим с вами долю ВВП, которая будет получена от малого бизнеса с 20%, как минимум, до 30 в самый короткий промежуток времени».

Кстати, Новосибирская область — лидер по количеству малых и средних компаний среди российских регионов.

Сергей Семка, заместитель губернатора Новосибирской области: «На протяжении последних ряда лет по оценке эффективности развития малого бизнеса мы делим с Томской областью первые места».

Дают эффект и меры господдержки, уверены, в правительстве региона. В прошлом году на эти цели из бюджета области направили почти полмиллиарда рублей. Среди самых востребованных программ — льготные кредиты. Областной фонд выдает производствам микрозаймы менее чем под 8,5 процентов годовых. Для сравнения, у банков ставки по кредитам для малого бизнеса — от 15 процентов и выше.