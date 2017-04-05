Полторы тонны «санкционных» фруктов раздавили в Хабаровске
Яблоки и виноград из Европы обнаружили на одном из складов краевой столицы.
Яблоки и виноград из Европы обнаружили на одном из складов краевой столицы.
«Санкционные» фрукты и ягоды обнаружили специалисты краевого управления Россельхознадзора во время рейда на оптовом складе в Хабаровске, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Ввоз из этих стран продуктов на территорию Российской Федерации согласно эмбарго запрещен. Весь товар, общий вес которого составил больше полутора тысяч килограммов, был изъят и уничтожен», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора. Напомним, что крупную партию «санкционки» в Хабаровском крае уничтожили и в начале марта.