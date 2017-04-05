90% опрошенных красноярцев готовы пользоваться электричкой в аэропорт

Сотрудники аэропорта «Емельяново» предложили красноярцам принять участие в опросе, готовы ли они пользоваться электричкой, чтобы добраться из Красноярска в порт. При этом, сообщили, что длительность поездки может составлять до 50 минут, а стоимость проезда 140 рублей. Из 1600 опрошенных более 90% ответили утвердительно. Голосование проводилось на Интернет-сайтах «Краспригород» и администрации Емельяновского района.

В ходе опроса также выяснилось, что для поездок в аэропорт 83% респондентов используют автотранспорт, из них личный — 51% и такси — 32%. Рейсовым автобусом пользуются только 17%. Более 50% респондентов совершают поездки раз в год, и лишь 10% один раз в месяц или чаще.

Свыше 50% совершают поездки с туристической целью. Однако, сравнительно высока доля делового трафика из Красноярска — почти 23% летают в командировки и с рабочими визитами.