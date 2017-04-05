Очередной провал дорожных служб Хабаровска

Хабаровск, 5 апреля, AmurMedia.

Асфальт на городских дорогах продолжает проваливаться. Около администрации «Амурского бассейна внутренних водных путей», появилась огромная яма, сообщает корр. ИА AmurMedia с места событий.

Проблема с дорогами города остается актуальной. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями и видео, на которых запечатлены ямы на дорогах Хабаровска. Ямы становятся настоящим бедствием для автолюбителей и пешеходов города.

— В четверг, 30 марта, дорожное полотно начало проседать. Утром прошедшей пятницы я приехал на работу, когда проезжал по этому участку дороги, мою машину качнуло. Спустя несколько часов по дороге проехал автомобиль, после чего асфальт провалился. И это уже не первый случай на этом участке дороги. В прошлом году водителю Мазды повезло меньше — в такую же яму провалился его автомобиль, — сообщил корр. ИА AmurMedia охранник администрации «Амурводпуть».

При этом, как отмечают жители близлежащих домов, несмотря на то, что провал в асфальтовом покрытии зияет уже несколько дней, ограждение вокруг него на уровне дилетанского — веточки, тряпочки, картоночки.