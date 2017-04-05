По Омску бегает ниндзя в огненных трусах

Необычную картину периодически наблюдают жители Левобережья. Мужчина непривычного вида бежал по улице Степанца. На перекрестках, ожидая разрешающего сигнала, мужчина разминался бойцовскими выпадами и движениями.

Для холодной омской весны парень был одет весьма экзотически: в ботинках и носках, перчатках, черной маске с прорезями для глаз и оранжевых длинных трусах с «пламенным» рисунком, при этом торс неизвестного был голым.

Парень попал на камеры видеорегистраторов водителей, стоящих на перекрестке улиц Степанца и Перелета.