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07:25 (мск), источник: Om1.ru

По Омску бегает ниндзя в огненных трусах

Полуголый мужчина в маске бегает по Левобережью. По словам пользователей Интернета, он просто занимается спортом.

Необычную картину периодически наблюдают жители Левобережья. Мужчина непривычного вида бежал по улице Степанца. На перекрестках, ожидая разрешающего сигнала, мужчина разминался бойцовскими выпадами и движениями.

Для холодной омской весны парень был одет весьма экзотически: в ботинках и носках, перчатках, черной маске с прорезями для глаз и оранжевых длинных трусах с «пламенным» рисунком, при этом торс неизвестного был голым.

Парень попал на камеры видеорегистраторов водителей, стоящих на перекрестке улиц Степанца и Перелета.

Омичи тут же прозвали парня ниндзей. Горожане отметили, что видят его уже не в первый раз — ниндзю периодически замечают бегающим на улицах Левого берега, пользователи интернета отметили — мужчина просто занимается спортом и ведет активный образ жизни. Жители не увидели ничего необычного в наряде мужчины, по их словам, маска нужна для того, чтобы не замерзло лицо. Как утверждают омичи, летом этот же парень бегает наоборот плотно одетый. На светофоре же мужчина разогревался, чтобы не замерзнуть, ожидая зеленого сигнала.

В целом горожане одобрили парня за постоянные занятия спортом и равнодушие к удивлению омичей по поводу его внешнего вида.

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