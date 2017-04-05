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07:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе пройдет акция «Здоровье в приоритете»

УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. 5 апреля в Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Башкортостана состоится акция «Здоровье в приоритете». Она приурочена ко Всемирному дню здоровья, отмечаемому 7 апреля, сообщает пресс-служба вуза.

Источник: Башинформ

Темой кампании по проведению Всемирного дня здоровья в 2017 году стала депрессия. Участники акции обсудят ее в рамках трех рабочих площадок: круглый стол, мастер-классы, интерактивная зона.

За круглым столом эксперты обсудят вопросы сохранения психологического и соматического благополучия молодежи. В ходе авторских мастер-классов участники смогут наметить индивидуальный маршрут здоровья, ознакомиться с факторами риска возникновения онкологических заболеваний с доктором Гульнур Нигмановой, поучаствовать в воркшопе «Живу! Люблю! Творю!» Гульнары Гареевой, выполнить комплекс физических упражнений с инструктором-методистом по лечебной физкультуре Натальей Дулатовой.

С момента открытия акции и до ее завершения будут работать интерактивные площадки «Психологическая лаборатория» и «Формула здорового образа жизни».

Акция завершится флешмобом от студенческого актива и волонтеров Академии.

Начало в 10 часов.

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