Холодно и сыро будет в большинстве регионов Казахстана 5 апреля
АСТАНА, 5 апр — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, на большей части Казахстана ожидаются осадки, сообщила
АСТАНА, 5 апр — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, на большей части Казахстана ожидаются осадки, сообщила
В Костанайской,
В Карагандинской области — туман, гололед, ночью порывистый ветер — 15−20 м/с.
В Жамбылской,
В Павлодарской области местами туман, усиление ветра — 15−20 м/с.
В Акмолинской области ожидается гололед, усиление ветра — 15−20 м/с.
В Кызылординской, ночью в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра — 15−20 м/с.
В Алматинской, Мангистауской,