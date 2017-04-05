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07:25 (мск), источник: Sputniknews.kz

Холодно и сыро будет в большинстве регионов Казахстана 5 апреля

АСТАНА, 5 апр — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, на большей части Казахстана ожидаются осадки, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

Источник: Sputniknews.kz

В Костанайской, Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, гололед, ночью и утром туман, порывистый ветер — 15−20 м/с.

В Карагандинской области — туман, гололед, ночью порывистый ветер — 15−20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидается туман, в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, утром и днем в Жамбылской, в отдельных районах Южно-Казахстанской — усиление ветра — 15−20 м/с.

В Павлодарской области местами туман, усиление ветра — 15−20 м/с.

В Акмолинской области ожидается гололед, усиление ветра — 15−20 м/с.

В Кызылординской, ночью в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра — 15−20 м/с.

В Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях — туман, в отдельных районах Актюбинской области — гололед.

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