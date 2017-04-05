Массовая проверка здоровья жителей Иркутска пройдёт в центре города 7 апреля

В сквере Кирова иркутяне и гости города смогут абсолютно бесплатно получить консультацию врачей и пройти обследования в импровизированных палатках центров здоровья, а также в специально оборудованных автомобилях и автобусах. Всемирная организация здравоохранения посвятила этот день проблеме депрессии, сообщает министерство здравоохранения Иркутской области.

Будут работать сотрудники центров здоровья Иркутской городской больницы № 8, Иркутской детской поликлиники № 6. В мобильных передвижных диагностических комплексах можно будет задать вопросы врачам Иркутской областной детской клинической больницы и Иркутской районной больницы. Во время акции можно будет пройти флюорографическое исследование лёгких в передвижном флюорографе.

Всех желающих приглашают присоединиться к танцевальной разминке от фитнес-клуба «Физкульт». Специалисты консультативного центра «Дом семьи» расскажут о борьбе с депрессией, об утренней гимнастике и самомассаже, помогающем от депрессии. Клиника научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека предложит консультации медицинского психолога для детей и подростков. Специалисты клиники помогут в постановке диагноза у детей с задержкой психоречевого развития, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, проконсультируют подростков по вопросам расстройства эмоциональной сферы и других нарушений. Врачи Иркутского областного центра «СПИД» проведут экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, консультирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекций. Состоится викторина по вопросам, касающимся ВИЧ.

В целом в Иркутской области 7 апреля в медицинских организациях будут организованы дни открытых дверей и консультирование по вопросам медицинской профилактики хронических неинфекционных заболеваний, лекции и школа здоровья. Организаторами мероприятий являются министерство здравоохранения Иркутской области, департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска, Иркутский областной центр медицинской профилактики и общественное движение «Трезвый город».