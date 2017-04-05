Массовая проверка здоровья жителей Иркутска пройдёт в центре города 7 апреля
В Иркутске 7 апреля 2017 года с 12:00 до 16:00 пройдёт массовая акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья.
В Иркутске 7 апреля 2017 года с 12:00 до 16:00 пройдёт массовая акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья.
В сквере Кирова иркутяне и гости города смогут абсолютно бесплатно получить консультацию врачей и пройти обследования в импровизированных палатках центров здоровья, а также в специально оборудованных автомобилях и автобусах. Всемирная организация здравоохранения посвятила этот день проблеме депрессии, сообщает министерство здравоохранения Иркутской области.
Будут работать сотрудники центров здоровья Иркутской городской больницы № 8, Иркутской детской поликлиники № 6. В мобильных передвижных диагностических комплексах можно будет задать вопросы врачам Иркутской областной детской клинической больницы и Иркутской районной больницы. Во время акции можно будет пройти флюорографическое исследование лёгких в передвижном флюорографе.
Всех желающих приглашают присоединиться к танцевальной разминке от
В целом в Иркутской области 7 апреля в медицинских организациях будут организованы дни открытых дверей и консультирование по вопросам медицинской профилактики хронических неинфекционных заболеваний, лекции и школа здоровья. Организаторами мероприятий являются министерство здравоохранения Иркутской области, департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска, Иркутский областной центр медицинской профилактики и общественное движение «Трезвый город».