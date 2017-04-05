ГУК «Жилфонд» завершил обрезку деревьев во дворах

Городская управляющая компания завершила сезонную обрезку деревьев во дворах. Специалисты «Жилфонда» произвели опиловку 1332 насаждений, ещё 29 были признаны аварийными и ликвидированы. Работы проходили во всех районах Красноярска.

Обрезка деревьев идет только в холодное время года, когда в стволах прекращается сокодвижение. Выполняют опиловку специализированные организации с соблюдением необходимых технологий.

Решение об обрезке деревьев на придомовой территории собственники принимают коллективно и отражают его в протоколе. Исключение составляют насаждения, которые создают угрозу безопасности. Их ликвидируют без согласования с жильцами. Признать дерево аварийным может только специальная комиссия, созданная при Муниципальном казенном учреждении Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

При этом, жители сами могут сообщать об опасных деревьях в управляющую компанию. После оценки специалистов будет принято решение о проведении работ по ликвидации дерева, если оно действительно представляет угрозу безопасности.