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06:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

ГУК «Жилфонд» завершил обрезку деревьев во дворах

Специалисты «Жилфонда» произвели опиловку 1332 насаждений.

Городская управляющая компания завершила сезонную обрезку деревьев во дворах. Специалисты «Жилфонда» произвели опиловку 1332 насаждений, ещё 29 были признаны аварийными и ликвидированы. Работы проходили во всех районах Красноярска.

Обрезка деревьев идет только в холодное время года, когда в стволах прекращается сокодвижение. Выполняют опиловку специализированные организации с соблюдением необходимых технологий.

Решение об обрезке деревьев на придомовой территории собственники принимают коллективно и отражают его в протоколе. Исключение составляют насаждения, которые создают угрозу безопасности. Их ликвидируют без согласования с жильцами. Признать дерево аварийным может только специальная комиссия, созданная при Муниципальном казенном учреждении Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

При этом, жители сами могут сообщать об опасных деревьях в управляющую компанию. После оценки специалистов будет принято решение о проведении работ по ликвидации дерева, если оно действительно представляет угрозу безопасности.

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