Красноярцев вновь предупредили об угрозе штормового ветра

В Красноярске и близлежащих районах 5 апреля ожидается штормовой ветер скоростью до 20 м/с. О неблагоприятных явлениях погоды сообщили в главном управлении по ГО, ЧС и ПБ администрации города.

Красноярцам рекомендовано соблюдать осторожность при нахождении на улицах, держаться подальше от рекламных щитов и других конструкций, а также деревьев. Кроме того, горожанам советуют не ходить около строек, где опасность представляют сорванные ветром элементы кровли и другие материалы.

Напомним, Красноярск пережил нашествие стихии на прошедших выходных. Скорость ветра местами достигала 25−27 м/с. В результате часть города осталась без света, были повалены деревья, дорожные знаки и рекламные щиты.

В начале этой недели мэр Красноярска Эдхам Акбулатов провел совещание, на котором также рассматривался вопрос уборки города после урагана. Тогда и.о. главы департамента горхозяйства Леонид Волков рассказал, что с городских улиц было убрано 21 сломанное дерево.