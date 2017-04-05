Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
СМИ указали на странные совпадения перед взрывом в метро
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
"Вижу по жертвам": ветеран "Альфы" о причинах взрыва в метро СПб
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло от смерти
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13Теракт в центре Лондона
10Последствия циклона «Дебби»
10Европейские деревья года
06:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Короткометражка красноярца стала лучшей на фестивале в Каннах

Работа под названием «Crude Furie» — это ария из оперы.

Музыкальный клип красноярского режиссера Андрея Няньчука победил в номинации «Music Video» на Каннском фестивале короткометражных фильмов.

Работа под названием «Crude Furie» — это ария из оперы, в которой по сюжету главный герой ведет внутреннее противостояние с самим собой из-за любви к женщине. Победа для красноярца стала неожиданной — он не знал об участии в престижном конкурсе. Заявку отправила оператор его съемочной группы москвичка Анна Ованесова.

«И если за полнометражный фильм вручается “Пальмовая ветвь”, то короткометражные фильмы дают возможность войти в большой проект. Там собираются продюсеры, инвесторы, большие знаменитые толстосумы. И те исполнители, которые вошли в шорт-лист, а потом стали победителями они привлекают к себе огромное количество внимания. Если ты находишься в этот момент в Каннах, то у тебя велик шанс снять большой импортный проект», — рассказал «7 каналу» красноярский режиссер Андрей Няньчук.

Показ клипа состоится 20 мая в рамках фестиваля Cannes Fashion and Global Short Film Awards.

Отметим, среди лауреатов есть еще одна короткометражка из России. В номинации «Лучший 3D-фильм» победила лента «Последний день войны».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: здание БСМП оцепили из-за тикающей коробки
Установлено место жительства исполнителя теракта в Петербурге
Суд арестовал экс-главу Удмуртии Соловьева
Минобороны представило свое объяснение химатаки в Сирии
Госдуме предложили запретить детям до 14 лет доступ в соцсети
Представители ИГ записали обращение к Трампу
Япония выразила протест в связи с ракетным пуском КНДР
Правила проверки на алкоголь для водителей хотят ужесточить
Спорт
Александр Овечкин объявил войну НХЛ Супернападающий сборной России и «Вашингтона» пошел против системы
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь