Короткометражка красноярца стала лучшей на фестивале в Каннах

Музыкальный клип красноярского режиссера Андрея Няньчука победил в номинации «Music Video» на Каннском фестивале короткометражных фильмов.

Работа под названием «Crude Furie» — это ария из оперы, в которой по сюжету главный герой ведет внутреннее противостояние с самим собой из-за любви к женщине. Победа для красноярца стала неожиданной — он не знал об участии в престижном конкурсе. Заявку отправила оператор его съемочной группы москвичка Анна Ованесова.

«И если за полнометражный фильм вручается “Пальмовая ветвь”, то короткометражные фильмы дают возможность войти в большой проект. Там собираются продюсеры, инвесторы, большие знаменитые толстосумы. И те исполнители, которые вошли в шорт-лист, а потом стали победителями они привлекают к себе огромное количество внимания. Если ты находишься в этот момент в Каннах, то у тебя велик шанс снять большой импортный проект», — рассказал «7 каналу» красноярский режиссер Андрей Няньчук.

Показ клипа состоится 20 мая в рамках фестиваля Cannes Fashion and Global Short Film Awards.

Отметим, среди лауреатов есть еще одна короткометражка из России. В номинации «Лучший 3D-фильм» победила лента «Последний день войны».