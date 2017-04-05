Короткометражка красноярца стала лучшей на фестивале в Каннах
Работа под названием «Crude Furie» — это ария из оперы.
Работа под названием «Crude Furie» — это ария из оперы.
Музыкальный клип красноярского режиссера Андрея Няньчука победил в номинации «Music Video» на Каннском фестивале короткометражных фильмов.
Работа под названием «Crude Furie» — это ария из оперы, в которой по сюжету главный герой ведет внутреннее противостояние с самим собой
«И если за полнометражный фильм вручается “Пальмовая ветвь”, то короткометражные фильмы дают возможность войти в большой проект. Там собираются продюсеры, инвесторы, большие знаменитые толстосумы. И те исполнители, которые вошли в
Показ клипа состоится 20 мая в рамках фестиваля Cannes Fashion and Global Short Film Awards.
Отметим, среди лауреатов есть еще одна короткометражка из России. В номинации «Лучший 3D-фильм» победила лента «Последний день войны».