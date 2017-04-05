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06:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Что в лоб, что по лбу: машинами поплатились хабаровчане при обрезке деревьев

Оставленный во дворе транспорт завалило ветками.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 апреля, AmurMedia.

Санитарная обрезка деревьев во дворе дома № 13 В на улице Космической в Хабаровске стала для некоторых собственников жилья неожиданностью. По словам одного из потерпевших, спиленными ветками закидало припаркованные по этому адресу автомобили. Однако в управляющей компании заверили: о предстоящих работах людей предупредили заранее, сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель директора УК «ДВ-Союз» Олег Авакян.

В настоящую проблему вылились плановая обрезка деревьев во дворе дома на улице Космической в Хабаровске: такие работы требуются, однако пойти навстречу специалистам готовы далеко не все. Как следует из видеоролика, снятого накануне одним из местных жителей, в самый разгар обрезки двор полон машин. Неудивительно, что при этом припаркованные автомобили обсыпало спиленными ветками. Потерпевшей стороной выступил и сам автор ролика.

— Мой транспорт стоял как раз в зоне риска: автомобиль засыпало обрезанными ветками. Даже сигнализация сработала! Когда позже вышел к машине, пришлось убирать все это безобразие, — пожаловался горожанин.

Вместе с тем в управляющей компании заверили, что жителей дома о предстоящих работах предупредили заранее. В этом случае выбор оставался за самими автолюбителями: подставлять личный транспорт под удар либо, как вариант, оставить его заблаговременно на специализированной автостоянке.

— Санитарная обрезка производится в определенные сроки. У нас заключен договор с организацией, которая занимается этой работой профессионально. На все это есть определенные сроки. Все жильцы были, естественно, предупреждены: через старших по дому, объявления и напрямую в том числе. Обрезка деревьев проводилась с применением всех необходимых мероприятий, это однозначно. Если же у жильцов есть какие-то замечания, претензии, пусть обращаются к нам, мы рассмотрим все обращения. Но на сегодняшний день никаких жалоб нет, — отметил Олег Авакян.

По словам заместитель директора управляющей компании, в настоящее время санитарная обрезка деревьев в Первом микрорайоне продолжается. Оповещение людей при этом является обязательным условием проводимых работ.

Как оказалось, подобные ситуации не являются редкостью и для других районов города. Но каждый раз владельцы машин наступают на одни и те же грабли.

«Хотя бы за пару дней повесить объявление, что будут проводиться работы», «Да ты хоть на лоб налепи эти объявления, толку никакого. Бросают машины и уходят», «У нас такая же история была со снегом. И объявление вешали, и автомобили потом пинали работники… В итоге, почистили из-за этого только полдвора», — прокомментировали происшествие интернет-пользователи.

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