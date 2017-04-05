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07:16 (мск), источник: VN.ru

Памятник Сталину готов для установки в центре Новосибирска

Бюст генералиссимуса Сталина изготовила группа активистов для установки в Новосибирске. Теперь активисты планируют продавить противодействие властей города, говорится в пресс-релизе инициативной группы.

Изготовление бюста обошлось в 200 тысяч рублей, эти средства были оплачены из собранных пожертвований. При этом сбор средств будет продолжен, так как сталинисты планируют дополнительно заказать гранитный постамент и орден «Победа». Сам бюст имеет размеры 73×77 сантиметров и выполнен из стеклокомпозита, тонированного под цвет бронзы.

Активисты планируют открыть памятник Сталину к 9 мая — 72-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. Однако пока у них не получается согласовать место установки бюста.

— Мэрия затягивает решение вопроса, ответа пока нет, как и ни альтернативных площадок, ни опроса, — заявил VN.ru руководитель инициативной группы Алексей Денисюк.

Напомним, в сентябре 2016 года худсовет Новосибирска отверг идею установки памятника Сталину в Сквере Героев Революции. После этого сталинисты предложили разместить бюст на территории Монумента Славы. Позднее в мэрии сообщили, что перед установкой памятника нужно предварительно провести соответствующий опрос среди жителей города.

Сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев считает, что появление памятника Сталину будет способствовать расколу общества:

— Памятники должны сплачивать, а не разъединять людей. Если прецедент с памятником все же будет иметь место, мы «прославимся» на всю страну, как недавно это сделал Сургут. Там поставили бюст Сталина, но уже убрали.

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