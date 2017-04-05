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08:47 (мск), источник: ТАСС

Комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1» впервые примут участие в параде Победы на Урале

Расчеты зенитных ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С1» и систем С-400 прибыли в Екатеринбург по железной дороге.

Источник: Reuters

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1» впервые примут участие в военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы, который состоится 9 мая в Екатеринбурге. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Новейшие комплексы С-400 “Триумф” и “Панцирь-С1” впервые примут участие в параде Победы на Урале. Накануне расчеты зенитных ракетных пушечных комплексов “Панцирь-С1” и систем С-400 новосибирского соединения ПВО Центрального военного округа прибыли по железной дороге в Екатеринбург», — сказали там.

Также по Площади 1905 года в парадном строю пройдут бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72, самоходные артиллерийские установки нового поколения «Коалиция-СВ», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы «Ураган».

С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, она способна уничтожать цели на высоте до 30 км.

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

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