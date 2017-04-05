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06:44 (мск), источник: Интерфакс

В Новосибирске активисты на свои деньги отлили памятник Сталину

Инициативная группа требует от мэрии согласовать установку бюста.

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Бюст Иосифа Сталина готов к установке в Новосибирске, но мэрия затягивает решение вопроса с его размещением, сообщает в среду инициативная группа по установке памятника «вождю народов».

«Бюст Генералиссимуса И. Сталина сделан и готов для установки в городе Новосибирске», — говорится в сообщении. Автор скульптуры — Павел Марков, бюст изготовлен из стеклокомпозита, тонированного под темную бронзу. «Стоимость работ скульптора в размере 200 тыс. руб. мы оплатили за счет собранных народных денег», — говорится в сообщении.

Сначала инициативная группа предложила установить памятник в сквере Героев Революции, однако мэрия отказала ей, сославшись на то, что сквер является объектом культурного наследия регионального значения. Тогда общественники предложили городским властям другое место — мемориальный ансамбль «Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941 — 1945 гг.», но и оно согласовано не было.

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Отмечается, что мэрия Новосибирска так и не провела опрос горожан, на котором сама же настаивала, чтобы выяснить их отношение к размещению памятника Сталину на территории Новосибирска, при этом каких-либо предложений от мэрии относительно места для памятника не было.

«Мы возражали против опроса, поскольку И. Сталин в опросе не нуждается, его заслуги в истории нашей Родины бесспорны. (…) Также нам стало известно, что планируется установка памятника царю Николаю II (памятник уже готов, царь с сыном стоят в полный рост) вблизи храма Александра Невского, но опроса никто не проводил и, как мы понимаем, никто и не будет спрашивать мнение жителей города», — отмечают общественники.

Ранее мэр Новосибирска, глава обкома КПРФ Анатолий Локоть заявил, что инициаторы проекта по установке памятника Сталину могли бы разместить его на частном участке

По его мнению, установка памятника Сталину воспринимается неоднозначно, именно поэтому ранее художественный совет Новосибирска отклонил инициативу.

Комментарии
1
анатолий Лысенко-Шариков
Сравнить з\п Сталина и остальных !
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