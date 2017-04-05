В Новосибирске активисты на свои деньги отлили памятник Сталину

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Бюст Иосифа Сталина готов к установке в Новосибирске, но мэрия затягивает решение вопроса с его размещением, сообщает в среду инициативная группа по установке памятника «вождю народов». «Бюст Генералиссимуса И. Сталина сделан и готов для установки в городе Новосибирске», — говорится в сообщении. Автор скульптуры — Павел Марков, бюст изготовлен из стеклокомпозита, тонированного под темную бронзу. «Стоимость работ скульптора в размере 200 тыс. руб. мы оплатили за счет собранных народных денег», — говорится в сообщении.

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Сначала инициативная группа предложила установить памятник в сквере Героев Революции, однако мэрия отказала ей, сославшись на то, что сквер является объектом культурного наследия регионального значения. Тогда общественники предложили городским властям другое место — мемориальный ансамбль «Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941 — 1945 гг.», но и оно согласовано не было.

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Отмечается, что мэрия Новосибирска так и не провела опрос горожан, на котором сама же настаивала, чтобы выяснить их отношение к размещению памятника Сталину на территории Новосибирска, при этом каких-либо предложений от мэрии относительно места для памятника не было. «Мы возражали против опроса, поскольку И. Сталин в опросе не нуждается, его заслуги в истории нашей Родины бесспорны. (…) Также нам стало известно, что планируется установка памятника царю Николаю II (памятник уже готов, царь с сыном стоят в полный рост) вблизи храма Александра Невского, но опроса никто не проводил и, как мы понимаем, никто и не будет спрашивать мнение жителей города», — отмечают общественники.

Ранее мэр Новосибирска, глава обкома КПРФ Анатолий Локоть заявил, что инициаторы проекта по установке памятника Сталину могли бы разместить его на частном участке