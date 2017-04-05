Ашинский район перекроют для фур

С 10 апреля в Ашинском районе из-за предстоящего паводка на месяц закроют движение по местным дорогам для фур с допустимой нагрузкой на ось более шести тонн.

Такое решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения муниципалитета, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Грузовики смогут ездить только после получения разрешения в администрации района. Каждая заявка будет рассматриваться индивидуально. Как сообщил замглавы Ашинского района Николай Канышев, закрытие дорог для тяжёлого транспорта позволит муниципалитету сохранить дорожное покрытие, когда оно более всего подвержено разрушительной силе талых вод.