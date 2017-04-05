Уфимца, сбежавшего из реабилитационного центра, нашли

Поиски 27-летнего Дмитрия Баева из Уфы завершились. Как сообщают волонтеры, молодого человека нашли, он жив.

Пропал Баев еще 20 февраля при странных обстоятельствах. Парня должны были перевести из реабилитационного центра Уфы в Самару. Но до пункта назначения он не доехал. Родные и близкие терялись в догадках — куда мог подеваться человек, которому была необходима квалифицированная помощь.

По одной из версий, молодой уфимец попросту сбежал из реабилитационного центра, не желая проходить дальнейший курс.