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06:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимца, сбежавшего из реабилитационного центра, нашли

С молодым человеком все хорошо.

Поиски 27-летнего Дмитрия Баева из Уфы завершились. Как сообщают волонтеры, молодого человека нашли, он жив.

Пропал Баев еще 20 февраля при странных обстоятельствах. Парня должны были перевести из реабилитационного центра Уфы в Самару. Но до пункта назначения он не доехал. Родные и близкие терялись в догадках — куда мог подеваться человек, которому была необходима квалифицированная помощь.

По одной из версий, молодой уфимец попросту сбежал из реабилитационного центра, не желая проходить дальнейший курс.

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