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06:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

До 17 рублей поднялась стоимость проезда в автобусах Тулуна

До 17 рублей поднялась стоимость проезда в общественном транспорте Тулуна с 1 апреля 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Как 31 марта сообщила пресс-служба администрации города, ранее стоимость проезда в автобусах муниципального предприятия «МТП» составляла 15 рублей, а у частных перевозчиков — 14 рублей. Тариф не поднимался с января 2015 года, однако перевозчики смогли доказать необходимость его повышения, представив документы, подтверждающие затраты, которые они несут. В том числе сведения о размере заработной платы водителей, уплате налогов и выплат в различные фонды, стоимости топлива и необходимых запчастей, ремонте автобусов и многое другое.

Напомним, с февраля нынешнего года изменен порядок работы на городских муниципальных маршрутах. Согласно вступившего в силу федеральному закону был проведен конкурс на право получения свидетельства на проведение перевозок по муниципальным городским маршрутам. Одним из обязательных условий конкурса является увеличение времени проезда по основным городским маршрутам № 3 и № 6 — с 6:30 до 22:00. Регулярно специалисты администрации Тулуна проводят проверки по соблюдению этого условия. Кроме того, в апреле будет объявлен открытый конкурс по обслуживанию еще одного муниципального маршрута № 15 «Шахта-Больничный комплекс — Ангуйский ЛПХ -Тулунский ПНИ».

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