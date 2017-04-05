Ухудшение погоды ждет Приморье

В крае переменная облачность, ожидается погода без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Ожидается дальнейшее повышение температуры в континентальных районах до 17−24 градусов тепла. На побережье от плюс семи до плюс пятнадцати, сообщает ИА «Дейта».

По информации Примгидромета, завтра, в четверг, погода в Приморье немного ухудшится. Южная часть края будет находиться под влиянием циклона в Японском море. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, на побережье возможен туман. Ночью температура воздуха составит от трех до восьми тепла, на северо-востоке до четырех градусов мороза. Днем плюс шестнадцать — двадцать один градус тепла, на побережье от семи до двенадцати градусов тепла.

В пятницу, седьмого апреля, циклон уйдет на север Японии. В его тыловой части ночью местами еще сохранятся небольшие осадки. Температурный фон существенно не изменится. Днем в отдельных районах края возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в континентальных районах останется высокой: от пятнадцати до двадцати двух градусов тепла. На побережье будет прохладней из-за влияния антициклона на юге Охотского моря: от семи до четырнадцати градусов тепла.

Во Владивостоке завтра в первой половине дня ожидается небольшой дождь, утром местами туман. Ветер юго-восточный сильный, в конце дня северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс три-пять градусов, днем от девяти до одиннадцати тепла.

В пятницу во Владивостоке ожидается погода без осадков, ветер умеренный до сильного. Днем воздух прогреется до двенадцати — пятнадцати градусов тепла.