Ухудшение погоды ждет Приморье
Сегодня, пятого апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления.
Сегодня, пятого апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления.
В крае переменная облачность, ожидается погода без существенных осадков, местами туман. Ветер
По информации Примгидромета, завтра, в четверг, погода в Приморье немного ухудшится. Южная часть края будет находиться под влиянием циклона в Японском море. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, на побережье возможен туман. Ночью температура воздуха составит от трех до восьми тепла, на
В пятницу, седьмого апреля, циклон уйдет на север Японии. В его тыловой части ночью местами еще сохранятся небольшие осадки. Температурный фон существенно не изменится. Днем в отдельных районах края возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в континентальных районах останется высокой: от пятнадцати до двадцати двух градусов тепла. На побережье будет прохладней
Во Владивостоке завтра в первой половине дня ожидается небольшой дождь, утром местами туман. Ветер
В пятницу во Владивостоке ожидается погода без осадков, ветер умеренный до сильного. Днем воздух прогреется до двенадцати — пятнадцати градусов тепла.