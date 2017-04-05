В Приморье началась установка ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные авто
В Приморском крае началась установка приборов системы
В Приморском крае началась установка приборов системы
Об этом сообщает сайт одной из авторизованных компаний, имеющей право работать с оборудованием системы и получившей на днях первую партию терминалов.
Их установка обходится в 27,1 тысячи рублей, из которых чуть более 22 тысяч стоит сам терминал
Далее владельцу необходимо представить документы о наличии терминала в авто в сертифицированную лабораторию, которая занимается выдачей свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), и получить, наконец, паспорт транспортного средства (ПТС), чтобы зарегистрировать авто в ГИБДД.
Однако представители лабораторий отказываются выдавать СБКТС на том основании, что у них «нет регламентирующих документов и актов от минпромторга, подразумевающих выдачу свидетельства». Причем об отсутствии этих документов представители лабораторий предупреждали автодилеров ранее на специально организованной властями региона встрече, посвященной проблеме установки
Как будут далее в этих условиях действовать автовладельцы, чьи авто уже оснащены терминалами
Справка «РГ».
Введенный в действие с 1 января 2017 года новый техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» предусматривает обязательную установку на вводимые в эксплуатацию автомобили системы
Ситуация, когда автодилеры не могли пользоваться привезенными автомобилями, вызвала социальную напряженность в регионе. В проблему вынуждены были вмешаться губернатор приморья Владимир Миклушевский, полпред президента в округе Юрий Трутнев. В итоге минпромторг разработал временный порядок оснащения иномарок терминалами