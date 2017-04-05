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07:20 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье началась установка ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные авто

В Приморском крае началась установка приборов системы ЭРА-ГЛОНАСС на привезенные из стран АТР подержанные автомобили.

Источник: AP 2017

Об этом сообщает сайт одной из авторизованных компаний, имеющей право работать с оборудованием системы и получившей на днях первую партию терминалов.

Их установка обходится в 27,1 тысячи рублей, из которых чуть более 22 тысяч стоит сам терминал ЭРА-ГЛОНАСС. Остальное владелец авто платит за монтаж и программирование электронного навигационного блока связи.

Далее владельцу необходимо представить документы о наличии терминала в авто в сертифицированную лабораторию, которая занимается выдачей свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), и получить, наконец, паспорт транспортного средства (ПТС), чтобы зарегистрировать авто в ГИБДД.

Однако представители лабораторий отказываются выдавать СБКТС на том основании, что у них «нет регламентирующих документов и актов от минпромторга, подразумевающих выдачу свидетельства». Причем об отсутствии этих документов представители лабораторий предупреждали автодилеров ранее на специально организованной властями региона встрече, посвященной проблеме установки ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье.

Как будут далее в этих условиях действовать автовладельцы, чьи авто уже оснащены терминалами ЭРА-ГЛОНАСС, но не имеющие возможности получить СБКТС, пока неизвестно. Тревожные кнопки начали устанавливать только с утра 5 апреля, и пока желающих немного.

Справка «РГ».

Введенный в действие с 1 января 2017 года новый техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» предусматривает обязательную установку на вводимые в эксплуатацию автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС для автоматического сообщения о ДТП. Однако авторы документа не предусмотрели порядок оснащения тревожными кнопками подержанных автомобилей иностранного производства, которыми преимущественно и пользуются жители Дальнего Востока. К тому же в регионе не оказалось ни одной компании, имеющей договоры с АО «ЭРА-ГЛОНАСС» на право установки терминалов, как не было и самих терминалов. Первая их партия в количестве тысячи штук пришла только в первых силах апреля.

Ситуация, когда автодилеры не могли пользоваться привезенными автомобилями, вызвала социальную напряженность в регионе. В проблему вынуждены были вмешаться губернатор приморья Владимир Миклушевский, полпред президента в округе Юрий Трутнев. В итоге минпромторг разработал временный порядок оснащения иномарок терминалами ЭРА-ГЛОНАСС.

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