В Астане детей перебрасывают через забор из-за гигантских луж у школы
В Астане у входа одной из школ
В Астане у входа одной из школ
Соответствующее видео опубликовали в Facebook.
На кадрах запечатлено, как детям приходится преодолевать настоящую реку на пути к знаниям.
В комментариях пользователи соцсети возмущаются, почему соответствующие службы не занимаются откачкой воды, а администрация учебного заведения не пытается решить проблему.
«И в Венецию не надо ехать! Лишь бы лодки были», — сыронизировали астанчане.
Пользователи Facebook также призвали акима Асета Исекешева обратить внимание на проблему.
А один из казахстанцев посоветовал обратиться в природоохранную полицию.
«Они и повлияли на уборку снега у нас во дворе. Сработали так оперативно, на следующий день снега как не бывало», — рассказал он.