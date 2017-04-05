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07:20 (мск), источник: Nur.kz

В Астане детей перебрасывают через забор из-за гигантских луж у школы

В Астане у входа одной из школ из-за растаявших снежных сугробов образовалась гигантская лужа, и ученикам приходится перелезать через забор, чтобы попасть на уроки, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

На кадрах запечатлено, как детям приходится преодолевать настоящую реку на пути к знаниям.

В комментариях пользователи соцсети возмущаются, почему соответствующие службы не занимаются откачкой воды, а администрация учебного заведения не пытается решить проблему.

«И в Венецию не надо ехать! Лишь бы лодки были», — сыронизировали астанчане.

Пользователи Facebook также призвали акима Асета Исекешева обратить внимание на проблему.

А один из казахстанцев посоветовал обратиться в природоохранную полицию.

«Они и повлияли на уборку снега у нас во дворе. Сработали так оперативно, на следующий день снега как не бывало», — рассказал он.

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