В Астане детей перебрасывают через забор из-за гигантских луж у школы

Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

На кадрах запечатлено, как детям приходится преодолевать настоящую реку на пути к знаниям.

В комментариях пользователи соцсети возмущаются, почему соответствующие службы не занимаются откачкой воды, а администрация учебного заведения не пытается решить проблему.

«И в Венецию не надо ехать! Лишь бы лодки были», — сыронизировали астанчане.

Пользователи Facebook также призвали акима Асета Исекешева обратить внимание на проблему.

А один из казахстанцев посоветовал обратиться в природоохранную полицию.

«Они и повлияли на уборку снега у нас во дворе. Сработали так оперативно, на следующий день снега как не бывало», — рассказал он.