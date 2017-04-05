Главный фонтан Владивостока открывают после зимы

Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.

Расконсервацию городских фонтанов Владивостока начали специалисты ВПЭС. Одним из первых они открывают большой светомузыкальный фонтан на набережной спортивной гавани. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока, сезон фонтанов в городе традиционно начнется 1 мая.

— Специалисты начали расконсервацию фонтанов. Они снимают защитные конструкции, настраивают коммуникации, моют фонтаны внутри. Официальное начало сезона фонтанов намечено на 1 мая и будет приурочено к демонстрациям, — рассказала представительница пресс-службы.

Она пояснила, что всего на балансе города находится восемь объектов: пят фонтанов на улице Фокина, один большой на набережной спортивной гавани, каскад из шести водопадов и плавающий фонтан на острове Русском.