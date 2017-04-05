Густое молоко: во Владивостоке начался сезон туманов

Фотографы ИА PrimaMedia запечатлели виды скрытого пеленой города, а в Приморском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды агентству рассказали о природе явления.

По словам начальника пресс-службы Примгидромета Виктора Чулкова, сезон туманов в столице Приморья, а также на побережье и юге края начинается в апреле и длится до сентября.

— Можно сказать с уверенностью, что сезон туманов начался. Он будет «набирать обороны», и в мае-июне частота появления туманов станет максимальной. Затем сезон пойдет на убыль, — поясняет Чулков.