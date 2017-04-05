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07:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Густое молоко: во Владивостоке начался сезон туманов

Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.

В прибрежных районах Приморья и Владивостоке начался сезон туманов: с каждым днем их густота и частота будут набирать обороты.

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Фотографы ИА PrimaMedia запечатлели виды скрытого пеленой города, а в Приморском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды агентству рассказали о природе явления.

По словам начальника пресс-службы Примгидромета Виктора Чулкова, сезон туманов в столице Приморья, а также на побережье и юге края начинается в апреле и длится до сентября.

— Можно сказать с уверенностью, что сезон туманов начался. Он будет «набирать обороны», и в мае-июне частота появления туманов станет максимальной. Затем сезон пойдет на убыль, — поясняет Чулков.

Специалист также отмечает, что туманы чаще всего приносят с моря южные и юго-восточные ветра. Другой важный фактор туманообразования — температура. Вероятность появления туманов наиболее высока в интервале температур от +10 до +20°C.

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