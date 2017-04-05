Густое молоко: во Владивостоке начался сезон туманов
Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.
В прибрежных районах Приморья и Владивостоке начался сезон туманов: с каждым днем их густота и частота будут набирать обороты.
Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.
В прибрежных районах Приморья и Владивостоке начался сезон туманов: с каждым днем их густота и частота будут набирать обороты.
Фотографы ИА PrimaMedia запечатлели виды скрытого пеленой города, а в Приморском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды агентству рассказали о природе явления.
По словам начальника
— Можно сказать с уверенностью, что сезон туманов начался. Он будет «набирать обороны», и в
Специалист также отмечает, что туманы чаще всего приносят с моря южные и