Перевозчику запретили делать скидку на проезд из-за дня рождения Ленина

Министерство транспорта Новосибирской области отменило акцию местного перевозчика, который сделал скидку на проезд в честь дня рождения Владимира Ленина, сообщает ГТРК «Новосибирск».

Снижение на 10 рублей стоимости проезда на маршрутном такси № 399 было временной просветительской акцией новосибирского перевозчика Анатолия Кожанова. Ее смысл был в том, чтобы рассказать пассажиром о персоне Владимира Ленина. По мнению Кожанова, сегодня многие не знают, кто это такой.

Акция должна была продлиться до конца апреля, но в Минтрансе региона распорядились отменить скидку, потому что официального уведомления об изменении тарифа не было.