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07:39 (мск), источник: Zakon.kz

Прощание с казахстанцем Максимом Арышевым пройдет в Питере, а похоронят его в Алматы

Друзья Максима Арышева — казахстанца, который погиб при теракте в Санкт-Петербурге сообщили в соцсетях, что сегодня на Сенной площади в 20:00 (по московскому времени) будет установлен Мемориал памяти в честь Максима, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

О возможности попрощаться с Максимом сообщил его друг Роман Зеделашвили.

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«Арышев Максим Витальевич 18.08.1996 — 03.04.17. Мой Побратим и просто замечательный человек. На протяжении этих неспокойных часов нам писали друзья и просто знакомые Максима. Спрашивали о возможности попрощаться и спрашивали чем они могут помочь. Отвечаю вам всем друзья. Мы очень благодарны вам за поддержку. 5.04. на ст.м. Сенная площадь в 20:00 будет установлен Мемориал памяти. В 19: 45, будем вас ждать, — написал Роман.

Его девушка Александра Рыбальченко на своей странице «ВКонтакте» со скорбью написала такие слова: «…Самый великодушный, человечный, весёлый и хороший человек. Ты навсегда в сердцах близких, друзей и просто знающих тебя людей. В моем сердце ты навеки. Самый любимый».

Как сообщают СМИ, Максима Арышева похоронят в Алматы. По информации Today.kz, точная дата пока похорон пока неизвестна.

Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. Жертвами взрыва стали 14 человек, в их числе казахстанец Максим Арышев. Еще 49 человек пострадали.

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