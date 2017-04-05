Прощание с казахстанцем Максимом Арышевым пройдет в Питере, а похоронят его в Алматы

«Арышев Максим Витальевич 18.08.1996 — 03.04.17 . Мой Побратим и просто замечательный человек. На протяжении этих неспокойных часов нам писали друзья и просто знакомые Максима. Спрашивали о возможности попрощаться и спрашивали чем они могут помочь. Отвечаю вам всем друзья. Мы очень благодарны вам за поддержку. 5.04. на ст.м. Сенная площадь в 20:00 будет установлен Мемориал памяти. В 19: 45, будем вас ждать, — написал Роман.

Его девушка Александра Рыбальченко на своей странице «ВКонтакте» со скорбью написала такие слова: «…Самый великодушный, человечный, весёлый и хороший человек. Ты навсегда в сердцах близких, друзей и просто знающих тебя людей. В моем сердце ты навеки. Самый любимый».

Как сообщают СМИ, Максима Арышева похоронят в Алматы. По информации Today.kz, точная дата пока похорон пока неизвестна.