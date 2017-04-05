Прощание с казахстанцем Максимом Арышевым пройдет в Питере, а похоронят его в Алматы
Друзья Максима Арышева — казахстанца, который погиб при теракте в
Друзья Максима Арышева — казахстанца, который погиб при теракте в
О возможности попрощаться с Максимом сообщил его друг Роман Зеделашвили.
«Арышев Максим Витальевич
Его девушка Александра Рыбальченко на своей странице «ВКонтакте» со скорбью написала такие слова: «…Самый великодушный, человечный, весёлый и хороший человек. Ты навсегда в сердцах близких, друзей и просто знающих тебя людей. В моем сердце ты навеки. Самый любимый».
Как сообщают СМИ, Максима Арышева похоронят в Алматы. По информации Today.kz, точная дата пока похорон пока неизвестна.
Напомним, что 3 апреля в метро