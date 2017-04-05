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07:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Рецепты для укрепления здоровья пропишут каждому округу Иркутска

Концепцию развития здравоохранения Иркутска подготовят с учётом потребностей в медицинских услугах каждого округа, такое решение было принято по итогам совещания в комитете по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области.

Об этом сообщает 5 апреля 2017 года пресс-служба ЗС. А депутат городской думы Гайдар Гайдаров предложил сделать отдельную программу развития здравоохранения Иркутска, поскольку за медицинскими услугами сюда приезжают жители всего региона.

Как рассказал председатель комитета ЗС Андрей Лабыгин, что в региональный парламент поступило обращение от думы Иркутска по вопросу развития здравоохранения, кадровой политики и строительства медучреждений. Председатель думы Иркутска Ирина Ежова пояснила, что остро нужны новые больницы, так как население города растёт, увеличивается нагрузка на медучреждения. Депутаты думы говорили о необходимости строительства реабилитационного центра для людей, перенесших инсульт, о нового здания детской поликлиники № 10, которая сейчас расположена в приспособленном помещении на первом этаже общежития, и о других объектах.

Заместитель министра здравоохранения Галина Синькова рассказала, что на строительство и проектирование объектов здравоохранения в Иркутске в 2017 году выделен 781 млн рублей, что составляет более 50% от всего объема строительства учреждений здравоохранения по региону. Идёт строительство детских поликлиник №№ 8 и 9, выделены средства на проектирование филиала поликлиники на улице Дыбовского, поскольку численность населения Октябрьского округа растёт. Замминистра заявила, что власти Иркутска в генплане для строительства учреждений здравоохранения отвели 35 площадок.

Депутат думы Антонина Корочкина обратила внимание на нехватку медсестер в школах и детсадах, хотя там есть дети с серьёзными заболеваниями, которым может в любой момент понадобиться помощь. Депутат ЗС Владимир Новожилов рассказал, что вопрос обсуждается в Государственной думе РФ, разработан специальный проект по его решению.

Депутат думы Евгений Выговский поднял вопрос нехватки кадров, для которых условия должны создавать местные власти. Но, по его словам, если город решит построить жильё для медработников, надзорные органы сочтут расходы нецелевыми. Андрей Лабыгин рассказал, что подготовлены поправки в закон «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», по которым создание условий для привлечений медицинских кадров станет правом муниципалитетов. Обязанность возложат на министерство здравоохранения. По мнению Андрея Лабыгина, чёткое распределение полномочий позволит упорядочить процесс и эффективнее привлекать врачей в больницы и поликлиники.

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