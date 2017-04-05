Дальнереченску за долги отключили уличное освещение
1 апреля в городе Дальнереченске Приморского края исчезло наружное освещение улиц. Ночью город погружается во тьму, сообщает ИА «Дейта».
1 апреля в городе Дальнереченске Приморского края исчезло наружное освещение улиц. Ночью город погружается во тьму, сообщает ИА «Дейта».
Как сообщил Николай Танкевич, начальник Дальнереченского отделения Дальэнергосбыта, администрация ДГО не оплачивает счета за электричество почти полтора года, аж с декабря 2015 года!
— Поэтому сейчас принято решение, и улицы города отключены все. Может,
Глава Дальнереченска Сергей Васильев обещал ДЭК проплатить долги — но не сразу и частями:
— С ПАО ДЭК договориться о передержке долга не получается. Там, согласно договору, нужна еще и предоплата, а мы не можем позволить себе такую роскошь, просто нет возможности авансировать
Когда Дальнереченск будет жить со светом — неизвестно.
Василий Буслаев.