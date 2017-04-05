Дальнереченску за долги отключили уличное освещение

Как сообщил Николай Танкевич, начальник Дальнереченского отделения Дальэнергосбыта, администрация ДГО не оплачивает счета за электричество почти полтора года, аж с декабря 2015 года!

— Поэтому сейчас принято решение, и улицы города отключены все. Может, где-то и горят фонари, затратно ездить и отключать все подряд. Существует процедура отключения: администрация была предупреждена за 10 дней, потом даём в электросервис заявку, за сутки предупреждаем, чтобы ввели ограничения по потреблению. Дело в том, что сумма городского долга за свет все время накапливается. Лучше, конечно, оплачивать счета вовремя, чтобы долги не накапливались.

Глава Дальнереченска Сергей Васильев обещал ДЭК проплатить долги — но не сразу и частями:

— С ПАО ДЭК договориться о передержке долга не получается. Там, согласно договору, нужна еще и предоплата, а мы не можем позволить себе такую роскошь, просто нет возможности авансировать чью-то деятельность. Хотя в 2015 год наша администрация вошла вообще без долгов перед ресурсоснабжающими организациями… Руководство ПАО ДЭК поступает с нами очень жёстко. Хотя не могут они отключить по закону и по надзору прокуратуры социально значимые объекты — уже хорошо. ДЭК — монополисты, и у них жёсткая позиция: не заплатил — отключают электричество.

Когда Дальнереченск будет жить со светом — неизвестно.

Василий Буслаев.