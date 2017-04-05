Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
СМИ указали на странные совпадения перед взрывом в метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло от смерти
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9В тени стены
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
07:58 (мск), источник: Publika.md

Власти намерены модернизировать исторический комплекс «Орхеюл Векь»

Открытие справочного центра для туристов, установка информационных панно и обустройство рынка для народных мастеров. Это всего лишь несколько проектов, которые предстоит реализовать в музейном комплексе «Орхеюл Векь».

Источник: Publika.md

Обсудили их в рамках конференции, в которой приняли участие чиновники и иностранные инвесторы.

Министр культуры Моника Бабук отметила, что комплекс «Орхеюл Векь» является важной туристической достопримечательностью нашей страны.

«Мы вкладываем душу в развитие этого места и очень им дорожим, поскольку верим в его самобытность. Это историческое место, берущее начало из железного века», — сказала министр культуры Моника Бабук.

Министерство добивается, чтобы комплекс внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но для этого предстоит многое сделать.

«Нужно разработать план по управлению заповедником, модернизировать местную инфраструктуру, улучшить и разнообразить туристические услуги», — отметил замминистра культуры Георгий Постикэ.

А местные власти намерены открыть в районе медицинский центр.

«Вместе с мэрией села Иванча мы определились с местом — выбрали возле Бранешт. Строительство начнётся в ближайшее время. Врачи центра будут оказывать медицинские услуги и жителям Требужен», — сообщил председатель райсовета Оргеева Тудор Голуб.

Помочь Министерству культуры в реализации намеченного готовы и внешние партнеры.

«Мы окажем финансовую поддержку. Выделим деньги на освещение и ремонт дорог. У этого туристического направления замечательное будущее».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Установлено место жительства исполнителя теракта в Петербурге
Суд арестовал экс-главу Удмуртии Соловьева
В Совбез ООН внесли проект резолюции по химатаке в Сирии
Госдуме предложили запретить детям до 14 лет доступ в соцсети
Представители ИГ записали обращение к Трампу
Япония выразила протест в связи с ракетным пуском КНДР
Правила проверки на алкоголь для водителей хотят ужесточить
Спорт
Александр Овечкин объявил войну НХЛ Супернападающий сборной России и «Вашингтона» пошел против системы
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь