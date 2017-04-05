Власти намерены модернизировать исторический комплекс «Орхеюл Векь»

Обсудили их в рамках конференции, в которой приняли участие чиновники и иностранные инвесторы.

Министр культуры Моника Бабук отметила, что комплекс «Орхеюл Векь» является важной туристической достопримечательностью нашей страны.

«Мы вкладываем душу в развитие этого места и очень им дорожим, поскольку верим в его самобытность. Это историческое место, берущее начало из железного века», — сказала министр культуры Моника Бабук.

Министерство добивается, чтобы комплекс внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но для этого предстоит многое сделать.

«Нужно разработать план по управлению заповедником, модернизировать местную инфраструктуру, улучшить и разнообразить туристические услуги», — отметил замминистра культуры Георгий Постикэ.

А местные власти намерены открыть в районе медицинский центр.

«Вместе с мэрией села Иванча мы определились с местом — выбрали возле Бранешт. Строительство начнётся в ближайшее время. Врачи центра будут оказывать медицинские услуги и жителям Требужен», — сообщил председатель райсовета Оргеева Тудор Голуб.

Помочь Министерству культуры в реализации намеченного готовы и внешние партнеры.

«Мы окажем финансовую поддержку. Выделим деньги на освещение и ремонт дорог. У этого туристического направления замечательное будущее».