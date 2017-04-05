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07:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Новые скверы создадут в Железнодорожном районе Хабаровска

Два новых сквера создадут в Железнодорожном районе Хабаровска. Первый из них будет находиться в районе Дома культуры железнодорожников, на пересечении улиц Аэродромной и Школьной. Второй сквер появится у Дома культуры в поселке имени Горького.

Комитет по управлению районом и филиал ОАО «РЖД» ДВЖД уже разработали эскизный проект сквера. Он предусматривает устройство пешеходных дорожек и цветников. Будут высажены кустарники и деревья.

У Дома культуры в поселке имени Горького обустроят пешеходные дорожки, установят современные фонари. Здесь уже начались работы по замене старовозрастных деревьев новыми, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

«В апреле должны выкорчевать все пни, а в середине мая или начале июня начнутся основные работы по обустройству пешеходных дорожек, установке опор наружного освещения. Также планируется сделать систему отведения. Готовый сквер жители Железнодорожного района должны получить ко Дню образования Хабаровского края», — рассказал главный специалист отдела по благоустройству комитета по управлению Железнодорожным районом Егор Громов.

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