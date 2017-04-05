Канадка сняла на видео необычную встречу с огромными черными волками

Издалека Ронда Миллер приняла черную движущуюся точку за человека. Но в столь пустынных северных местах повстречать пешехода на автомагистрали случается довольно редко. Подъехав поближе, женщина поняла, что по дороге бежит крупное животное, вероятно, медведь. Но медведи в это время года здесь не разгуливают, вспомнила она, передает CBC.

Когда Миллер подъехала достаточно близко, чтобы рассмотреть, кто же это был на самом деле (а заодно заметить и вторую, бегущую чуть впереди особь), ее сразу же бросило в дрожь. По дороге скакали во весь опор огромные черные волки.

Особенно женщину впечатлили размеры голов и челюстей хищников, признается она. Миллер сняла зверей на видеокамеру смартфона.

Она затрудняется сказать точно, с какой скоростью бежали волки, но, по ее ощущениям, было что-то около 40−50 км/ч.

Жительница канадской глубинки говорит, что часто встречала на дорогах разных зверей, но волков доселе ни разу.