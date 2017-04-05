Волгоград бьет рекорды по количеству свалок

Как сообщает ВДТВ, за прошлую неделю сотрудниками областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии в Волгоградской области был проведен 61 рейд, составлено 44 административных протокола в отношении лиц, нарушивших правила транспортирования отходов и загрязняющих отходами территории населенных пунктов области.

— Результаты подтверждают, что одной из самых загрязненных остается территория столицы области. За неделю на территории Волгограда проведено 36 рейдовых мероприятий, в ходе которых составлено 30 административных протоколов, — констатируют инспекторы.

Пойманных за руку нерадивых, сбросивших отходы на почву, инспекторы понуждают возместить нанесенный природе ущерб. Сумма его, как правило, в несколько десятков раз больше штрафа. Также виновных обязуют зачистить земельный участок и вывезти сброшенные отходы на специализированный полигон.