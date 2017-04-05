В Госавтоинспекции Башкирии назвали самые аварийно-опасные районы республики
УФА, 5 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Госавтоинспекции Башкортостана назвали самые
УФА, 5 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Госавтоинспекции Башкортостана назвали самые
Рост числа погибших составил 17 процентов и наблюдается в 16 городах и районах. В марте было достигнуто максимальное снижение погибших, по сравнению с двумя предыдущими месяцами.
В ДТП, зарегистрированных на отрезках дорог федерального и республиканского значения, число погибших составило 40 процентов от общего числа по республике (33 человека). Наиболее
«Комплекс проводимых профилактических мероприятий способствовал стабилизации показателей аварийности», — отметили сегодня в ГИБДД на совещании по итогам деятельности по предотвращению аварийности за первый квартал 2017 года.