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08:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В Госавтоинспекции Башкирии назвали самые аварийно-опасные районы республики

УФА, 5 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Госавтоинспекции Башкортостана назвали самые аварийно-опасные районы республики. По информации пресс-службы ведомства, в 2017 году в 734 ДТП получили ранения 965 человек, 83 погибли.

Источник: Башинформ

Рост числа погибших составил 17 процентов и наблюдается в 16 городах и районах. В марте было достигнуто максимальное снижение погибших, по сравнению с двумя предыдущими месяцами.

В ДТП, зарегистрированных на отрезках дорог федерального и республиканского значения, число погибших составило 40 процентов от общего числа по республике (33 человека). Наиболее аварийно-опасными районами таких автодорог стали Уфимский (10 человек) и Белорецкий (пять человек).

«Комплекс проводимых профилактических мероприятий способствовал стабилизации показателей аварийности», — отметили сегодня в ГИБДД на совещании по итогам деятельности по предотвращению аварийности за первый квартал 2017 года.

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