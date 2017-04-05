В регионе утверждены меры по профилактике африканской чумы свиней

Особое внимание было уделено проведению профилактических мероприятий по недопущению распространения африканской чумы свиней, реализации программы кабанозамещения на территории охотничьих угодий альтернативными видами охотничьих ресурсов и вопросам дичеразведения.

Как было отмечено в ходе совещания, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации плотность обитания кабана на территории области доведена до 0,5 головы на 1000 гектаров площади, а в очаге заражения, Хворостянском районе, до 0,17 головы при требовании 0,25. Вокруг крупных свиноводческих комплексов расположенных в Похвистневском и Красноярском районах определены десятикилометровые зоны, свободные от диких кабанов. Охотпользователям поставлена задача по ее соблюдению.

Мониторинг эпизоотической ситуации на территории всех охотничьих угодий будет ежедневно проводиться специалистами департамента охоты и рыболовства, а также департамента ветеринарии Самарской области.