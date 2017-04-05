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08:59 (мск), источник: Nakanune.ru

Два миллиона жителей Среднего Урала «держат форму»

На заседании комитета Законодательного собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, которое 4 апреля провела председатель комитета Елена Чечунова, депутаты повторно вернулись к рассмотрению информации правительства об исполнении закона «О физической культуре и спорте в Свердловской области», передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее областным правительством была подготовлена дополнительная информация, которую запросил комитет. На этот раз с докладом выступил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта региона Андрей Зяблицев.

Он отметил, что в минувшем году министерством физической культуры и спорта Свердловской области совместно с физкультурными организациями было проведено 8 тыс. 120 спортивных мероприятий, в которых приняли участие свыше 2 млн человек.

Было отмечено, что увеличение доли жителей нашего региона, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 30,8%. До 76,4% повысилась доля учащихся и студентов, для которых спорт и физкультура стали неотъемлемой частью жизни.

Вместе с тем, на заседании комитета депутатами отмечалось, что в ряде муниципальных образований существенно снизилась численность занимающихся в спортивных школах. Самое существенное сокращение отмечено в Екатеринбурге — на 1 тыс. 414 человека.

Невысокой — около 9% — остается численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом.

Финансирование реализации областного закона в 2016 году составило 3,5 млрд руб. Всего на развитие физической культуры и спорта в Свердловской области ежегодно направляется около 2% средств областного бюджета.

По итогам обсуждения прозвучавшего доклада депутаты комитета отметили, что в целом областной закон исполняется, представленную информацию можно принять к сведению.

Вместе с тем, парламентарии предлагают правительству региона продолжить работу по развитию спортивной инфраструктуры, рассмотреть возможность возобновления выделения субсидий из областного бюджета на материально-техническую базу муниципальных детско-юношеских спортивных школ. Необходимо также изучить возможность выделения ассигнований на строительство общежития для училища олимпийского резерва в Екатеринбурге при формировании бюджета на 2018 год и последующий плановый период.

Органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано продолжить работу по привлечению молодежи и школьников к занятиям физкультурой и спортом, принять дополнительные меры по созданию условий для сдачи комплекса ГТО на территории Среднего Урала.

Депутаты комитета также обратили внимание руководства областного министерства физической культуры и спорта на повышение мер безопасности на спортивных объектах особенно во время проведения массовых мероприятий.

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