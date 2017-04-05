Зима вернулась в регионы Сибири: снег и порывистый ветер провоцирует аварии

Подобная ситуация разворачивается и в Томской области. В Томск вернулась зима. Снег пошёл ещё ночью. Синоптики предупреждали о смене погоды ещё накануне. За ночь толщина снежного покрова увеличилась на четыре сантиметра. Ветер временами достигал 17-ти метров в секунду. А температура воздуха по области понижалась до минус шестнадцати.

Томские коммунальщики вовремя получили предупреждения о смене погоды и, как только пошёл снег, вывели на улицы технику, которую собирались ставить на прикол. Сейчас дороги обработаны реагентами, движение транспорта не нарушено, идёт в обычном режиме. В ГАИ сообщают, количество аварий не превышает средние показатели. Видимо, предупреждения инспекторов действуют на водителей, и они учитывают погодные условия при выборе дистанции и скоростного режима. С утра в Томске зарегистрировано 12 дорожных аварий, все они небольшие, люди не пострадали.

По прогнозам синоптиков, такая погода, ветреная и с осадками, простоит в Томске ещё несколько дней. Правда, уже завтра в область придёт потепление, днём температура поднимется до плюс четырёх. Ну, а к выходным она может вырасти до плюс одиннадцати.

Непогода взяла в плен жителей Саргатского района Омской области. Сильные метели буквально отрезали деревню Калмакуль от большой земли. Машины вязнут в сугробах. Спецтехника периодически расчищает основные трассы. Но победить стихию невозможно.

Сакен Рамазанов, водитель трактора: «Буквально час назад я здесь пробивал. Проходили легковые машины, проскочили, которые стояли в очереди несколько штук. И вот сейчас — часа не прошло — как все забило обратно».

Виновником апрельской зимы стал все то же циклон. Порывы ветра достигали 17 м/с. Потепление синоптики прогнозируют уже к концу недели. Но тогда жители сел вновь окажутся заложниками. На этот раз — в плену весеннего половодья.