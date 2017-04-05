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08:55 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске приостановили снос усадьбы Назаровых

Госкомитет охраны объектов культурного наследия выявил нарушение федерального законодательства.

В Челябинске приостановили снос усадьбы Назаровых — Госкомитет охраны объектов культурного наследия признал процесс незаконным, ссылаясь на федеральное законодательство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на движение «Гражданский патруль».

Соответствующее решение ведомство приняло 4 апреля, после проведения контрольного мероприятия по жалобе двух общественных организаций города — «Гражданский патруль» и «АрхиСтраж».

В ходе проверки сотрудники Госкомитета выявили нарушения федерального законодательства об объектах культурного наследия. Само здание, построенное в ХIХ веке, не находится под государственной охраной. Но пока его спасает территориальная близость с другим признанным памятником истории и культуры.

«На момент проверки у собственника не оказалось документов, подтверждающих, что проводимые строительные работы не окажут разрушающего воздействия на расположенный вблизи объект культурного наследия. Ему выдали предписание на приостановление работ и протокол об административном правонарушении», — комментирует ситуацию представитель «Гражданского патруля» в Челябинске Семен Воронин.

Напомним, по неофициальной информации, на месте здания XIX века хотят построить автомобильную парковку.

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