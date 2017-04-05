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09:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Ракеты «Протон-М» с воронежскими двигателями запустят 29 мая

Первая исправная партия придет в начале месяца.

Первый пуск ракет-носителей «Протон-М», приостановленных после отзыва двигателей второй и третьей ступеней на Воронежский мехзавод, состоится 29 мая 2017 года. Первая исправная партия двигателей поступит из Воронежа уже в начале мая, сообщил «Коммерсанту» гендиректор космического Центра имени Хруничева Андрей Калиновский во вторник, 4 апреля.

Руководство «Роскосмоса» решило отозвать на Воронежский механический завод двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» в январе 2017 года. Поводом стали технологические проблемы, проявившиеся на огневых испытаниях. В двигателях нашли не соответствующий конструкторской документации припой (сплав для паяния). Запуск «Протона-М» с американским спутником связи EchoStar 21 («ЭкоСтар-21»), намеченный на конец 2016 — начало 2017 года, пришлось отложить. Заказчику «предложили заменить “Протон” на тот, где стоят полностью исправные двигатели», сообщил изданию глава Центра имени Хруничева.

Специалисты Воронежского механического завода (ВМЗ) переберут 71 дефектный двигатель для ракет-носителей «Протон-М», который отозвали обратно на завод. По словам Андрея Калиновского, это «было необходимо», поскольку «в сложившейся ситуации по части двигателей существовала чисто теоретическая вероятность присутствия дефекта».

Контекст

После решения «Роскосмоса» Воронеж посетил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Чиновник назвал причинами некачественной сборки двигателей ракет-носителей «Протон-М» слабую культуру производства на воронежском мехзаводе и низкую зарплату работников.

Дмитрий Рогозин поручил Роскосмосу в первоочередном порядке внести в правительство РФ предложения по «скорейшей модернизации Воронежского мехзавода». ВМЗ решили перевести под управление НПО «Энергомаш» в первой половине 2017 года. Мера должна помочь вывести из кризиса предприятие, допустившее выпуск бракованных ракетных двигателей и затормозившие пусковую программу «Протона».

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