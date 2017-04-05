Погода на сегодня: В Украине грозы, температура до +19

На западе Украины грозы, температура от +14 до +19. На севере переменная облачность, местами дожди, температура от +14 до +17. В восточных областях переменная облачность температура от +14 до +16. В южных областях Украины грозы, температура от +12 до +19. В Крыму переменная облачность, температура днем от +15 до +17.

В Киеве также гроза, температура до +16.