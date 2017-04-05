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09:39 (мск), источник: Newslab.ru

Школу для талантливых детей в Академгородке все-таки выселят из нынешних классов

Выслушав докладчиков и обменявшись мнениями, депутаты профильной комиссии согласились с переселением школы для талантливых детей в меньшие помещения, требующие ремонта.

Источник: Reuters

Школу искусств в Академгородке все-таки выселят из занимаемых сейчас помещений — она переедет в меньшие по площади. Решение об этом было поддержано 4 апреля во время заседания комиссии по науке, образованию, молодежной политике и культуре в красноярском городском Совете депутатов.

Напомним, в марте в Академгородке Красноярска разразился скандал с выселением детской школы искусств № 16 ради приема необычайно большого количества учеников в соседнюю гимназию № 13. Родители полагают, что гимназия переполнена из-за приема многих детей не по месту жительства. Формально они числятся жителями Академгородка: семьи оформляют временную регистрацию, чтобы записаться в школу. Местные жители недоумевают, почему власти дают разрешения на новую застройку, несмотря на острую нехватку мест в образовательных учреждениях и переполненность детской поликлиники.

Как рассказал депутатам заместитель главы города Сергей Кочан, в итоге школу искусств № 16 предлагается перевести в помещение библиотеки имени Александра Блока. По словам заместителя мэра, эти площади на 100 кв. метров меньше, чем были в старом помещении, из которого школу выгоняют.

«Но мы считаем, что это возможно. Руководитель школы это подтвердила. Что касается самой библиотеки — рядом находится дом, в котором есть помещения в 400 кв. метров, где мы также за счет текущего ремонта отремонтируем и переведем библиотеку. Это согласовано с Академией наук», — пояснил заместитель главы города.

Руководитель управления культуры города Наталья Малащук подтвердила, что площади, на ее взгляд, достаточны для размещения школы искусств и позволят не сокращать профиль учреждения, состав сотрудников и не отказываться от учащихся — сегодня занятия посещают 427 человек, из которых 300 — по муниципальному заданию, то есть обучаются бесплатно. Оборудование классов будет проводиться за счет текущего ремонта.

«Сегодня еще раз прошли все помещения библиотеки Александра Блока, пригласили строительную фирму, которая без денег, без конкурса готова дать экспертное заключение предварительное, показали, что стандарты, которые предъявляются к детским образовательным учреждениям, в нем выполняются. Это тоже снимает риск, что мы не сможем провести ремонт», — пояснила Наталья Малащук.

Руководитель управления уверена, что завершить все работы удастся уже к сентябрю, причем в помещениях постараются сделать максимальную звукоизоляцию, чтобы не мешать жителям дома.

Библиотеку же предлагают перевести в этот же дом, но в другое помещение. Чиновники считают, что оно соответствует требованиям безопасности и не потребует изменения планировки. На оба помещения уже достигнута предварительная договоренность с руководителем Сибирского научного центра Василием Шабановым, но окончательное решение примут в Москве, в Академии наук. Договор, по словам Натальи Малащук, предлагается подписать на 10 лет с условием автоматического продления в случае, если стороны не имеют за время предыдущего периода претензий друг к другу.

На время, пока в помещении библиотеки будет идти ремонт, фонды предлагается разместить в библиотеке Сибирского научного центра, а летом пункт выдачи будет организован по адресу Академгородок, 50. Проходившие в помещениях библиотеки встречи ветеранов и общественных объединений района руководитель управления культуры предложила сохранить на старом месте, но с предварительным составлением расписания, которое будет согласовываться с расписанием занятий в школе искусств.

Отметим, участники заседания выразили опасение касательно сроков ремонта: по мнению народных избранников, не исключено, что подрядчик может опоздать, и без места останется и ДШИ, и библиотека.

Как пояснил Сергей Кочан, в дальнейшем, за счет текущих средств управления образования, будет подготовлен проект ремонта здания, расположенного по адресу ул. Пирогова, 1, в створе ул. Волочаевской. После ремонта, который пройдет в следующем году, там предложено разместить два учреждения — школа искусств № 16 и «Дом эстетического воспитания». При этом, по словам Сергея Кочана, помещения, которые сейчас выбраны для размещения школы, она не потеряет, а произойдет расширение, что позволит открыть дополнительные группы.

Выслушав докладчиков и обменявшись мнениями, депутаты профильной комиссии согласились с переселением школы для талантливых детей в меньшие помещения, требующие ремонта.

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