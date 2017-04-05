Свыше 5 тысяч памперсов пожертвовали хабаровчане

«Теперь настало время доставлять их “пользователям”. Более тысячи штук мы передали в один из домов малютки, еще 530 штук отдали в отделение детской клинической больницы № 9, где проходят лечение “отказнички”. Остальные памперсы в ближайшее время тоже распределим», — рассказали организаторы акции.