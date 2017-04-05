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09:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Бессмертный полк выйдет на улицы Владивостока

9 мая Владивосток присоединится к всероссийской гражданской акции «Бессмертный полк».

С каждым годом становится всё меньше ветеранов Великой Отечественной войны, людей, ковавших победу на фронте и в тылу. Цель акции — сохранить в каждой российской семье память о победителях и дать возможность тем, кто не дожил до очередной годовщины Великой Победы, вновь пройти победным маршем в Бессмертном полку. Об этом ИА «Дейта» сообщили в администрации Владивостока.

Для участия в шествии необходимо прийти 9 мая с фотографией (формат А3 на штендере) своего родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне, но не дожил до 72-й годовщины Победы, и сразу после окончания парада войск и военной техники пройти в колонне по улице Светланской.

 — «Бессмертный полк» — всероссийская некоммерческая гражданская акция, которая проводится в краевой столице с 2013 года. В 2016 году во Владивостоке в шествии приняли участие порядка тридцати тысяч горожан, которые вышли на улицы города с фотографиями своих родных и близких, чтобы отдать дань памяти солдатам в этот великий для всей страны праздник, — рассказал начальник управления по делам молодежи Дмитрий Нестеренко.

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Построение колонны начнется в 9 часов 9 мая в сквере Семёнова (около здания «Серая лошадь», улица Алеутская, 19а). Далее шествие пройдет по улице Светланской и завершится на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Принять участие в акции «Бессмертный полк» могут все желающие.

Напомним, в 2013 году инициатором акции «Бессмертный полк» во Владивостоке стала одна из молодежных общественных организаций города. Тогда же инициативу обсудили на очередном заседании организационного комитета «Победа». Председатель оргкомитета глава города Игорь Пушкарёв поддержал идею проведения акции «Бессмертный полк» и предложил участникам акции пройти колонной сразу после парада войск.

Эта традиция живет и развивается в столице Приморья уже пятый год.

Контактная линия штаба «Бессмертного полка» в городе Владивостоке: bessmertnyy_polk_vl@mail.ru, подробности можно узнать в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефонам 222−08−38, 222−39−65, 2614−180, 2614−400.

Улугбек Тимуридов.

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