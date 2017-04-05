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09:14 (мск), источник: Вести Иркутск

«Бойня» самых сильных людей России прошла в Иркутске

В Иркутске прошёл турнир «Большая бойня». Выступали три команды самых сильных людей России.

Источник: Вести Иркутск

То, что происходит в зале Дворца спорта Труд — одновременно и шоу, и групповой турнир. Первое задание — силовая эстафета. Нужно пробежать с грузом и отжать штангу 20 раз.

В этом испытании победила объединение иркутских спортсменов’Пауэрлифтинг. Им противостоят две команды, в них — силачи из Москвы, Петербурга, Красноярска и других городов. Практически все — именитые тяжелоатлеты, мастера спорта.

Но в следующем состязании лучшей стала команда «Американский футбол». Участники поднимали штангу. Начали со 100 килограммов, после каждой попытки судьи добавляли ещё пару блинов. Иннокентий Веселов — обладатель титула «Самый сильный человек Красноярска» — уверенно взял 170 килограммов.

Всего в турнире было 5 испытаний. Среди них якутская и бурятская борьба, перетягивание каната. Сейчас судьи подводят результаты. В следующий раз силовые состязания пройдут в Иркутске летом.

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