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10:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Унизительная очередь не гарантирует получение льготного авиабилета в Приморье

Дешевые авиабилеты от «Аэрофлота» — изматывающий квест не для слабонервных. Как стало известно ИА «Дейта», унизительные очередь за субсидированными билетами из Владивостока в Москву совершенно не гарантируют получение билета. Но гарантируют испорченное настроение, нервотрепку и многочасовое времяпровождение в очереди на улице.

Источник: Reuters

Жительница Владивостока Екатерина купила авиабилеты компании «Аэрофлот» на лето для всей семьи. Как рассказала Екатерина корреспонденту ИА «Дейта», после анонсирования авиакомпанией начала продажи субсидированных билетов, она решила воспользоваться возможностью замены детского билета на более дешевый, по субсидии. Однако, при обращении в представительство авиакомпании девушка столкнулась с некоторыми особенностями сервисного обслуживания «Аэрофлота».

Оказалось, что к продаже льготных авиабилетов для молодёжи и студентов и возникшему в этой связи ажиотажу «лидер авиаперевозок» был явно не подготовлен.

«Огромные очереди в кассах «Аэрофлота» образовались сразу в первый день продажи субсидированных билетов, 31 марта. И на Светланской и в аэропорте. Поэтому я решила переждать и снова обратилась за обменом уже 3 апреля. Однако, в обеденное время их уже не оказалось, в кассе предложили записаться в тетрадь на завтра. Я была спокойна, что, записавшись в эту тетрадь, я спокойно получу нужный талон и приобрету билет в порядке очереди. На деле, приехав на следующее утро к 7:00 в кассу Аэрофлота, я увидела большую очередь. И те люди, которые заняли очередь с трёх часов ночи, аннулировали тетрадь записи, и заявили, что очередь будет идти живая. В 8.00 открывается касса, очередь из тетради, порядка 100 человек оказывается в хвосте. И вся эта очередь, человек в 500, начала потихоньку продвигаться.

В 10:00 к нам вышел не представившийся сотрудник компании с предложением создать новую очередь, поскольку начнётся выдача электронных талонов. То есть предложили создать еще одну очередь, что при таком столпотворении практически невозможно. Людям было предложено выходить на улицу, потому что в помещении мест практически не оставалось.

Терминал для выдачи талонов, который мог бы хоть как-то разгрузить очередь, по какой-то причине не работал, по крайней мере, так сказали сотрудники и табличка гласила об этом. Потом табличка исчезла и терминал заработал. В итоге, наконец-то, начали выдавать талоны с номера 01.

Во всей этой неразберихе те, кто занял очередь раньше, оказался в конце. Поскольку люди уставали стоять по несколько часов, много пенсионеров. Они отходили по своим делам, а вернувшись, становились в хвост. Например, я получила 18 номер, а человек, который стоял впереди, но отошел, оказался 118. Естественно, некоторых пропускали вперёд, помня, что они были в начале.

Проблема «Аэрофлота», по моему мнению, в создании путаницы, изматывающей людей.

Екатерина утверждает — стоящие в очереди совершенно не знали, получат они сегодня не то, что субсидированный билет, а хотя бы талон. Поскольку выдача талонов прекратилась после сотни. Никакого объявления о том, сколько ещё талонов оставалось в наличии сотрудники не делали.

Субсидированные билеты предназначены для отдельных категорий людей, в итоге, пенсионерам приходится проходить эту унизительную процедуру.

Сотрудники «Аэрофлота» откровенно говорят людям — можете обращаться за приобретением билетов к партнерам, но тогда пропадает смысл субсидии.

Между тем, как рассказывает Екатерина, обращение с людьми в офисе «Аэрофлота» было просто из ряда вон. Мало того, что сотрудники ничего не предпринимали, чтобы предотвратить хаос, так ещё и позволяли по-хамски вести себя с людьми.

Люди уверены — ни сама компания «Аэрофлот», ни ее сотрудники не были готовы к ажиотажу по продаже билетов.

Кстати, сам «Аэрофлот» принёс девушке официальные извинения, сообщив, что информация о произошедшем передана в отдел по работе с клиентами.

«Мне жалко тех пенсионеров, которые обратились за дешевым билетом, в надежде наконец-то слетать к своим родным и близким, а в итоге разочарованные, со слезами на глазах выходили из офиса компании ни с чем. “Аэрофлот” должен уведомлять о количестве оставшихся льготных билетов. Люди стоят сутками, и может оказаться, что, когда их очередь наконец-то подойдёт, в продаже останутся только дорогие билеты», — заключает Екатерина, которая «вырвала» у системы счастливый билет.

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