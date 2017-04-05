В Молдове потеплеет до +21

Как прогнозирует служба метеорологов в среду, 5 апреля, в Молдове будет переменная облачность, на севере страны вероятны небольшие осадки. В Кишиневе воздух прогреется до +5 +8 градусов ночью, а днем ожидается +18 +21 градусов.

На севере страны температура воздуха ночью +6 +9, днем +15 +18 градусов. А на юге будет ночью +4 +7 градусов, днем +17 +20 градусов.