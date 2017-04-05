Перечислены опасности раннего использования антибиотиков

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, кратко о нем сообщает Университет Макмастера (Канада).

Раннее использование антибиотиков впоследствии негативно сказалось на составе кишечной микрофлоры, а также нейрохимической активности участков мозга, связанных с деятельностью иммунной системы. Использование противомикробных препаратов также привело к снижению социальной активности и тревожности, но повысило агрессивность.

Беременным самкам, новорожденным детенышам, а также грызунам, достигшим возраста трех и шести недель, предлагался пенициллин. После этого ученые отслеживали долгосрочные изменения, происходившие с животными, и сравнивали их с показателями грызунов, которым в раннем детстве не предлагались антибиотики.

Авторы полагают, что выводы, полученные для мышей, справедливы и для человека. Ученые планируют продолжить исследования влияния пенициллина на организм в долгосрочной перспективе. Специалисты также интересуются вероятной возможностью пробиотиков (Lactobacillus rhamnosus JB-1) частично снизить негативный эффект от употребления антибиотиков, сообает Лента.Ru.