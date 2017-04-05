Судебный пристав притворился дворником во Владивостоке

«В межрайонном отделе судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей было заведено розыскное дело на отца, который задолжал двум своим сыновьям более 250 тысяч рублей алиментов», — говорится в сообщении УФССП России по Приморскому краю.

Для того, чтобы найти фактическое место жительства должника, судебному приставу пришлось выступить в роли соискателя вакансии дворника в одной из управляющих компаний Владивостока, где работает сожительница неплательщика, которая занимается уборкой улиц.

«Под видом соискателя, желающего трудоустроиться на ставку дворника, судебный пристав пришел в управляющую компанию. Там он якобы захотел познакомиться со своим будущим коллективом. Встретившись с “коллегами”, среди которых была и сожительница должника, судебный пристав выяснил ее адрес После этого должник был доставлен в отдел судебных приставов по взысканию алиментных платежей по Владивостокскому городскому округу», — говорится в сообщении.

Так как ранее неплательщик уже отбывал наказание в виде административного ареста, то на этот раз за уклонение от уплаты алиментов ему грозит уголовная ответственность.