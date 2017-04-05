Судебный пристав притворился дворником во Владивостоке
Чтобы найти отца, задолжавшего крупную сумму своим детям, судебный пристав выдал себя за сотрудника одной из управляющих компаний Владивостока, сообщает ИА «Дейта».
Чтобы найти отца, задолжавшего крупную сумму своим детям, судебный пристав выдал себя за сотрудника одной из управляющих компаний Владивостока, сообщает ИА «Дейта».
«В межрайонном отделе судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей было заведено розыскное дело на отца, который задолжал двум своим сыновьям более 250 тысяч рублей алиментов», — говорится в сообщении УФССП России по Приморскому краю.
Для того, чтобы найти фактическое место жительства должника, судебному приставу пришлось выступить в роли соискателя вакансии дворника в одной из управляющих компаний Владивостока, где работает сожительница неплательщика, которая занимается уборкой улиц.
«Под видом соискателя, желающего трудоустроиться на ставку дворника, судебный пристав пришел в управляющую компанию. Там он якобы захотел познакомиться со своим будущим коллективом. Встретившись с “коллегами”, среди которых была и сожительница должника, судебный пристав выяснил ее адрес После этого должник был доставлен в отдел судебных приставов по взысканию алиментных платежей по Владивостокскому городскому округу», — говорится в сообщении.
Так как ранее неплательщик уже отбывал наказание в виде административного ареста, то на этот раз за уклонение от уплаты алиментов ему грозит уголовная ответственность.