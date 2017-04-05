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09:34 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинских водителей ждут новые штрафы

Изменения ГИБДД вступили в силу с 4 апреля.

Автомобилистов Южного Урала со вторника начнут штрафовать за отсутствие знаков «Шипы», «Начинающий водитель», «Глухой водитель» и так далее. Об изменениях в правилах предупредила ГИБДД страны, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По новым правилам уже с 4 апреля водители со стажем менее двух лет не смогут буксировать другие транспортные средства. Помимо этого, неопытным владельцам мопедов и мотоциклов запрещено перевозить пассажиров на заднем сиденье. Кроме того, для всех мотоциклистов меняется скоростной режим — теперь они смогут разгоняться на автомагистралях до 130 км/ч без риска получить штраф.

Водители тракторов, катков и других тихоходных транспортных средств должны обзавестись красным треугольником в желтой рамке. Такой транспорт теперь разрешено обгонять на участках действия знака «обгон запрещен». Правда, новые правила не уточняют, можно ли обогнать тихохода через сплошную линию разметки при отсутствии в зоне видимости запрещающего знака. Этот нюанс пока еще уточняется.

За нарушение вышеперечисленных правил будет взиматься штраф в размере 500 рублей.

Следует отметить, что российская Госавтоинспекция начинает реформировать и существующую ныне систему фотовидеофиксации нарушений ПДД. Еще в прошлом году ведомство подготовило и провело испытания нового «Электронного сервиса ЦАФАП (Центр автоматической фиксации административных правонарушений ПДД)» — это единое программное обеспечение (ПО) для систем фотовидеофиксации, которое должно внедряться на федеральном уровне.

В апреле 2017 года ГИБДД намерена выпустить постановление, обязывающее все регионы перевести автоматические дорожные камеры на единое ПО. Введение последнего позволит, как считают эксперты, минимизировать количество ошибочно или неправомерно выписанных штрафов.

Кроме того, вводя единое ПО, в ГИБДД собираются полностью искоренить практику создания «белых списков», куда входят номера автомобилей, владельцев которых не штрафуют за нарушения ПДД, зафиксированные камерами. Авторами списков «неприкасаемых водителей» выступают недобросовестные сотрудники ГИБДД на местах, либо выполняя поручение местных властей, либо действуя по собственной инициативе.

Напомним, кстати, что с сегодняшнего дня, если гражданин испортил или потерял водительские права, за дубликатом он может обратиться не в ГИБДД, а в Многофункциональных центрах (МФЦ). Там же можно будет получить и международные водительские права. В обоих случаях медицинская справка не требуется.

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