Жители поселка Гумрак: «Дорога превратила нашу жизнь в кошмар»
Волгоградцы вышли на митинг против реконструкции дороги, ведущей в Аэропорт. «Дорога превратила нашу жизнь в кошмар», — говорят жители посёлка Гумрак.
Волгоградцы вышли на митинг против реконструкции дороги, ведущей в Аэропорт. «Дорога превратила нашу жизнь в кошмар», — говорят жители посёлка Гумрак.
Жители Гумрака вышли на митинг протеста перед местной администрацией. Суть претензий — в реконструкции главной дороги посёлка, ул. Ленина. Дорожные работы, которые идут больше полугода, уже покалечили двух человек и привели к смертельному ДТП.
Хотели как лучше, а получилось…
Улица Ленина является продолжением шоссе Авиаторов, которое ведёт из Волгограда в аэропорт. Реконструкция магистрали необходима для проведения в
«Кошмар — вот во что превратилась наша жизнь, — говорит Елена Володина, местная жительница. — Летом рабочие вырубили защитную лесополосу перед домами, разрыли около дороги глубокие траншеи — для переноса коммуникаций.
Весной, по словам Володиной, разрытый грунт раскис, став болотом грязи. Вдобавок при реконструкции дороги её профиль сделали
Разметка, дорожные переходы на главной дороге посёлка были «временно» стёрты, а светофоры отключены. С начала нынешнего года на ремонтируемой магистрали, по данным облГИБДД, произошло три серьёзных ДТП. Погиб один пешеход, а другой серьёзно пострадал.
Обращения жителей посёлка к чиновникам не увенчались успехом. В феврале многие гумраковцы вывесили на фасадах своих домов плакаты с призывом о помощи в адрес главы государства.
Переделка неизбежна
«SOS» жителей услышали в региональной Общественной палате.
«Наши эксперты проверили факты, содержащиеся в обращении жителей, — признаётся Андрей Куприков, глава профильной комиссии Общественной палаты региона, — и пришли к выводу, что нарушения прав граждан на безопасные условия проживания действительно имеют место, а если говорить откровенно, увиденная стройка повергла нас в шок».
По словам общественника, проверка подтвердила, что выезды и выходы из домов оказались выше дороги на
Подрядчиком работ является компания «Дорстройсервис». Заказчиком — областной комитет транспорта, сотрудники комитета проводили и согласование основной проектной документации.
«Мы не имели права не согласовывать проект реконструкции дороги, поскольку перед тем как поступить к нам, он предварительно уже был утверждён федеральной госэкспертизой», — прокомментировала Татьяна Фирайнер, начальник отдела комплексного проектирования облтранса.
«На мой взгляд, работы по реконструкции в Гумраке велись всё это время безобразным образом, — считает Иван Никитин,
По итогам обсуждения представители проектной организации согласились немедленно подкорректировать проект в интересах посёлка. Обещано отказаться от мешающего людям массивного экрана, предусмотреть цивилизованные выезды и проезды к домам, обустроить дополнительный местный проезд, проложить вдоль улицы удобные тротуары. Все эти изменения обещают внести в проект в максимально сжатый срок — не более месяца.