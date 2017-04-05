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10:44 (мск), источник: АиФ Волгоград

Жители поселка Гумрак: «Дорога превратила нашу жизнь в кошмар»

Волгоградцы вышли на митинг против реконструкции дороги, ведущей в Аэропорт. «Дорога превратила нашу жизнь в кошмар», — говорят жители посёлка Гумрак.

Жители Гумрака вышли на митинг протеста перед местной администрацией. Суть претензий — в реконструкции главной дороги посёлка, ул. Ленина. Дорожные работы, которые идут больше полугода, уже покалечили двух человек и привели к смертельному ДТП.

Хотели как лучше, а получилось…

Улица Ленина является продолжением шоссе Авиаторов, которое ведёт из Волгограда в аэропорт. Реконструкция магистрали необходима для проведения в городе-герое чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ремонт — дело благое, но для жителей 130 домов, выходящих на улицу Ленина, он вышел боком. Теперь обычный путь в больницу, на работу, в садик превратился в квест на преодоление ям, канав, разрытых траншей.

«Кошмар — вот во что превратилась наша жизнь, — говорит Елена Володина, местная жительница. — Летом рабочие вырубили защитную лесополосу перед домами, разрыли около дороги глубокие траншеи — для переноса коммуникаций. Разрыть-то разрыли, но забыли канавы оградить. Однажды ребёнок туда упал, потом женщина, причём она получила серьёзную травму».

Весной, по словам Володиной, разрытый грунт раскис, став болотом грязи. Вдобавок при реконструкции дороги её профиль сделали почему-то не вровень с линией домов, а местами на полтора-два метра ниже. Прямо под калитками домов образовались крутые обрывы — даже выйти на улицу стало непросто, не говоря уже о подъезде к домам транспорта, машин экстренных служб.

Разметка, дорожные переходы на главной дороге посёлка были «временно» стёрты, а светофоры отключены. С начала нынешнего года на ремонтируемой магистрали, по данным облГИБДД, произошло три серьёзных ДТП. Погиб один пешеход, а другой серьёзно пострадал.

Обращения жителей посёлка к чиновникам не увенчались успехом. В феврале многие гумраковцы вывесили на фасадах своих домов плакаты с призывом о помощи в адрес главы государства.

Переделка неизбежна

«SOS» жителей услышали в региональной Общественной палате.

«Наши эксперты проверили факты, содержащиеся в обращении жителей, — признаётся Андрей Куприков, глава профильной комиссии Общественной палаты региона, — и пришли к выводу, что нарушения прав граждан на безопасные условия проживания действительно имеют место, а если говорить откровенно, увиденная стройка повергла нас в шок».

По словам общественника, проверка подтвердила, что выезды и выходы из домов оказались выше дороги на полтора-два метра. Вдобавок на протяжении полуторакилометровой улицы дорожники планируют установить шумозащитные экраны в четыре метра высотой, причём столбы — основания экранов — начинают монтировать прямо перед заборами частных домов, закрывая людям обзор и проход из домов.

Подрядчиком работ является компания «Дорстройсервис». Заказчиком — областной комитет транспорта, сотрудники комитета проводили и согласование основной проектной документации.

«Мы не имели права не согласовывать проект реконструкции дороги, поскольку перед тем как поступить к нам, он предварительно уже был утверждён федеральной госэкспертизой», — прокомментировала Татьяна Фирайнер, начальник отдела комплексного проектирования облтранса.

«На мой взгляд, работы по реконструкции в Гумраке велись всё это время безобразным образом, — считает Иван Никитин, экс-вице-губернатор региона и бывший руководитель регионального Ростехнадзора, эксперт по строительству. — Главный недочёт подрядчика — наплевательское отношение к интересам жителей».

По итогам обсуждения представители проектной организации согласились немедленно подкорректировать проект в интересах посёлка. Обещано отказаться от мешающего людям массивного экрана, предусмотреть цивилизованные выезды и проезды к домам, обустроить дополнительный местный проезд, проложить вдоль улицы удобные тротуары. Все эти изменения обещают внести в проект в максимально сжатый срок — не более месяца.

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