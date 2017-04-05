Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
СМИ указали на странные совпадения перед взрывом в метро
Московские власти не планируют сносить девятиэтажки
Трамп прокомментировал события в Санкт-Петербурге
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
"Вижу по жертвам": ветеран "Альфы" о причинах взрыва в метро СПб
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло от смерти
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
17Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
09:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

«Целительница» похитила у кузбасской пенсионерки 65 000 рублей

78-летняя женщина решила обратиться за помощью к экстрасенсам.

Пожилая женщина из Белова стала жертвой «целительницы».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, пенсионерка увидела по телевизору передачу об экстрасенсах, в конце которой был указан номер телефона «целительницы», которая может помочь всем желающим. Женщина позвонила по указанному номеру и рассказала о своих проблемах со здоровьем. На следующий день ей перезвонила неизвестная и представилась «целительницей». Она сообщила, что её услуги будут стоить 15 000 рублей. Пенсионерка отправилась в банк и перевела аферистке нужную сумму. После этого прошел дистанционный сеанс «магии». Пожилая женщина рассказала полицейским, что по указанию мошенницы она сначала лежала в постели, а потом ходила вокруг неё с зажженными свечами. На второй день «целительница» провела более дорогой, но эффективный «ритуал», за который пенсионерка заплатила уже 50 000 рублей. Еще через день жертва мошенницы собиралась снова провести «ритуал» стоимостью 95 000 рублей. Её остановила сотрудница банка, которая поинтересовалась, куда пенсионерка переводит деньги. Узнав, что бабушка оплачивает «ритуалы», она посоветовала пенсионерке отправиться в полицию.

В настоящее время полицейские выяснили, что номер телефона «целительницы» зарегистрирован в Москве, а денежные переводы уходили в Санкт-Петербург. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье составляет 5 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Двадцатилетняя роженица умерла после четырех месяцев комы
СК раскрыл подробности обыска у исполнителя теракта в Петербурге
Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим советником
В Совбез ООН внесли проект резолюции по химатаке в Сирии
Эйфелева башня погасла в знак траура по погибшим в Петербурге
Представители ИГ записали обращение к Трампу
Япония выразила протест в связи с ракетным пуском КНДР
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
Александр Овечкин объявил войну НХЛ Супернападающий сборной России и «Вашингтона» пошел против системы
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В России изменят систему оплаты услуг ЖКХ
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь