«Целительница» похитила у кузбасской пенсионерки 65 000 рублей

Пожилая женщина из Белова стала жертвой «целительницы».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, пенсионерка увидела по телевизору передачу об экстрасенсах, в конце которой был указан номер телефона «целительницы», которая может помочь всем желающим. Женщина позвонила по указанному номеру и рассказала о своих проблемах со здоровьем. На следующий день ей перезвонила неизвестная и представилась «целительницей». Она сообщила, что её услуги будут стоить 15 000 рублей. Пенсионерка отправилась в банк и перевела аферистке нужную сумму. После этого прошел дистанционный сеанс «магии». Пожилая женщина рассказала полицейским, что по указанию мошенницы она сначала лежала в постели, а потом ходила вокруг неё с зажженными свечами. На второй день «целительница» провела более дорогой, но эффективный «ритуал», за который пенсионерка заплатила уже 50 000 рублей. Еще через день жертва мошенницы собиралась снова провести «ритуал» стоимостью 95 000 рублей. Её остановила сотрудница банка, которая поинтересовалась, куда пенсионерка переводит деньги. Узнав, что бабушка оплачивает «ритуалы», она посоветовала пенсионерке отправиться в полицию.