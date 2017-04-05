Климатологи усомнились в существовании малого ледникового периода

Малый ледниковый период — период глобального относительного похолодания — затронул не все регионы, хотя, например, в Великобритании было очень много холодных зим. Результаты нашего исследования показывают, что для такого процесса нет единого объяснения, и что не все зимы были холодными

Ученые отметили, что изменение температуры за все время малого ледникового периода было не столько сильным, чем изменение температуры за последние десятилетия, вызванное выбросом парниковых газов.

Специалисты изучили записи хронистов, в которых те записывали данные о температуре и солнечной активности. Ученые также проанализировали соотношение изотопов в ледяных кернах. Дело в том, что в природе оба химических компонента воды — кислород и водород — содержат не только обычные изотопы О и Н, но и более тяжелые атомы водорода и кислорода, а также дейтерий (D). Содержание тяжелых изотопов во льду зависит от испарения и конденсации, которые, в свою очередь, определяются температурой. В результате изотопный состав льда зависит от температуры его формирования. Изменение в соотношении этих атомов позволило исследователям оценить, как изменилась температура за несколько миллионов лет.

Ученые пришли к выводу, что описание периода как ледникового является неверным, поскольку температуры в этот период упали незначительно — на 0,5°C. Для сравнения, во время крупного ледникового периода, который закончился около 12 тысяч лет назад, температура упала на 8 °C.

Более того, уменьшение или увеличение числа пятен редко предшествовало наступлению похолоданий или потеплений. Это говорит об отсутствии связи между солнечной активностью и климатом. Замерзания Темзы также оказались не связаны с минимумом Маундера.